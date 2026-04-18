Mantova-Avellino: le probabili formazioni. La classifica dopo l'anticipo Alle 15 la sfida della trentacinquesima giornata di campionato

Alle 15 sarà calcio d'inizio per la sfida Mantova-Avellino, valida per la trentacinquesima giornata di Serie B, con le due squadre a quota 40 anche con il Sudtirol e la Sampdoria, battuta (0-3) dal Monza. I brianzoli agganciano in vetta il Venezia, impegnato a Bari nel pomeriggio (clicca qui per il programma del turno e per la classifica). L'Avellino dovrebbe presentarsi al "Martelli" con la continuità nell'undici titolare riservandosi sorprese lungo il match come accaduto con il Catanzaro. Ballardini ha lasciato il dubbio anche sul ballottaggio Iannarilli/Daffara. Non convocati gli infortunati Milani e Sgarbi, il lungodegente Reale, ma anche D'Andrea e Pane, fuori per scelta tecnica a causa del numero limite di calciatori convocabili.

Le probabili formazioni

Serie B

Trentacinquesima Giornata

Mantova-Avellino

Mantova (3-4-2-1): Bardi; Dembelé, Cella, Castellini; Radaelli, Wieser, Kouda, Benaissa; Bragantini, Buso; Mancuso. All. Modesto. A disp. Andrenacci, Bianay, Chysopoulos, Tiago, Maggioni, Falletti, Marai, Paoletti, Zuccon, Ruocco, Marras, Caprini

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palmiero; Biasci, Favilli. All. Ballardini. A disp. Daffara, Missori, Tutino, Pandolfi, Patierno, Russo, Kumi, Palumbo, Armellino, Le Borgne, Enrici, Fontanarosa, Insigne

Arbitro: Calvazara

Assistenti: Capaldo e Pascarella

Quarto ufficiale: Galiffi

VAR e AVAR: Giua e Monaldi