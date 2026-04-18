Muore a 37 anni, la tragedia di Giuseppe: ondata di commozione sui social La morte di Giuseppe Fierro Ferrara, oggi i funerali. Il cordoglio del sindaco e il saluto di Libera

Si terranno questa mattina i funerali di Giuseppe Fierro Ferrara, 37 anni, morto dopo aver affrontato con forza un male incurabile, che lo ha strappato alla vita troppo presto.

Forino, Montoro e Mercato San Severino piangono la scomparsa del 37enne. Sui social va avanti da ore una incredibile ondata di commozione, per la morte del giovane amato e conosciuto tra Montoro, Mercato San Severino e Forino. "Giuseppe era una persona adorabile!Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla moglie Anna Laura, di cui era molto innamorato", scrive Iole.

Il saluto di Libera

"Ieri ci siamo svegliati con una notizia che ci ha lasciati senza fiato. A soli 37 anni, il nostro carissimo Giuseppe Fierro Ferrara non c'è più. E noi qui, increduli e sconvolti, a fare i conti con un dolore che ci spezza il cuore.

Giuseppe è stato, per noi, un compagno di strada davvero importante. Un testimone di impegno coerente, umile, silenzioso, sempre disponibile e generoso. Un ragazzo bello, dentro e fuori.

Di una bellezza capace di contagiare e illuminare chi gli era accanto. Da giovane attivista e volontario e poi da Referente del Presidio di Libera a Mercato San Severino "Simonetta Lamberti", ha dato un contributo prezioso al Coordinamento provinciale di Libera a Salerno. Ma soprattutto ha dato tanto a ciascuna e ciascuno di noi, che abbiamo avuto il dono di incrociare il suo sguardo, il suo sorriso, la sua vita. Oggi, con Giuseppe, se ne va un pezzo di noi e della storia della comunità di Libera in provincia di Salerno. Siamo tutti più poveri e fragili, di fronte a questo dolore che ci spezza il cuore. L'unico conforto è in quel dono prezioso che abbiamo ricevuto di poter camminare con lui. E la certezza che, comunque, continueremo a camminare insieme.Addio Giuseppe, ti vogliamo bene. Le attiviste e gli attivisti del Coordinamento di Libera a Salerno"

Il saluto del sindaco Antonio Olivieri

"A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità, esprimo il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Giuseppe Fierro Ferrara, venuto a mancare a soli 37 anni dopo aver affrontato con coraggio una grave malattia.

La notizia della sua perdita ha colpito profondamente tutti noi. Il nostro pensiero va con affetto e vicinanza al papà Antonio, già stimato Maresciallo dei Carabinieri, alla mamma Sara, alla moglie Anna Laura e a tutti i familiari, ai quali ci stringiamo in questo momento di immenso dolore



Tre comunità in lutto

Figlio del luogotenente Antonio Fierro, già comandante della Stazione dei Carabinieri di Montoro Inferiore, Giuseppe era conosciuto e stimato in più comunità della provincia. Aveva vissuto per anni tra Montoro e Mercato San Severino, dove il padre ha prestato servizio, fino al trasferimento a Forino, luogo in cui aveva costruito la sua famiglia sposando Anna Laura Villari.

L'amore per la fotografia

Tra le sue passioni spiccava la fotografia, coltivata con sensibilità e discrezione, attraverso cui riusciva a raccontare emozioni e frammenti di vita quotidiana.

A darne il triste annuncio la moglie Anna Laura Villari, il padre Antonio, la madre Sara Tramice, la sorella Mariapia, i suoceri Vincenzo e Francesca Avallone, i cognati e tutti i familiari.

I funerali si terranno sabato 18 aprile: il corteo funebre partirà alle ore 09:30 dalla sua abitazione in via Iª Traversa Guido Dorso, a Forino, per poi raggiungere la Chiesa di Sant’Antonio in Mercato San Severino, dove alle ore 10:00 sarà celebrato il rito funebre.

Tre comunità oggi si stringono in un unico, commosso abbraccio attorno alla famiglia Fierro Ferrara.