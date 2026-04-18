Furto oro votivo a Trevico: il punto sulle indagini e la solidarietà di Vallata Il sindaco Giuseppe Leone vicino all'amministrazione comunale e alla Chiesa

"Sono dispiaciuto per l'accaduto e mi associo al dolore di tutta la comunità di Trevico, dell'amministrazione comunale e del parroco. Ma sono fiducioso sull'operato dei carabinieri coordinati dalla magistratura di Benevento".

E il messaggio del sindaco di Vallata Giuseppe Leone a testimonianza della grande solidarietà della Baronia, profondamente addolorata dopo il clamoroso furto avvenuto nella chiesa madre di Trevico. Una ferita profonda difficile da rimarginare. Clicca qui per rivedere il nostro primo servizio.

Ma sono gli anziani, la memoria storica del paese ad invocare oggi un miracolo. "Hanno portato via in un solo colpo i sacrifici di un popolo. Erano tempi di carestia ma pur di ricevere una grazia della Madonna della Libera, ci si spogliava di ogni ricchezza materiale. Eravamo un'isola felice in Baronia, oggi non lo siamo più".

E intanto proseguono le indagini. I carabinieri stanno ricostruendo ogni tassello. Dall'analisi delle immagini registrate dall'unica telecamera attiva all'interno dell'ufficio parrocchiale, ad una possibile talpa, al passaggio del mezzo dei malviventi utilizzato per il colpo lungo le strade del paese.

Si cercherà di capire anche chi ha frequentato negli ultimi tempi ll luogo in cui è avvenuto il furto e abbia potuto notare in bella mostra quel tesoro di fronte ad un biliardino portato via come un gioco da ragazzi.