Ariano: caos e ingorghi tra via Covotti e Piano della Croce Un'area che sembra essere di nessuno, in cui da anni non esiste il rispetto delle regole

Caos e ingorghi tra via Covotti, Piano delle Croce, viale Tigli e strade limitrofe private ad Ariano Irpino. Residenti stretti nella morsa del traffico. Quello di ieri in particolare è stato un venerdì 17 nero nel vero senso della parola.

"Un'invasione di auto ovunque. In affanno è andata anche viale Tigli. Siamo rimasti letteralmente affogati nel traffico - ci dice un abitante - una situazione così caotica e snervante non si era mai vista finora. Hanno invaso persino proprietà private".

Piano della croce, come abbiamo già evidenziato in un precedente articolo è stata interessata anche da lavori che hanno peggiorato una situazione già caotica. Ma qui il problema è cronico. Auto in doppia fila nella zona di Parco Pallottini e via Covotti. Una pessima abitudine che qui si trascina da anni senza soluzione.

Viene rivolto un appello a chi di competenze affinche venga ripristinato ordine, sicurezza e senso civico in quest'area popolata di studenti dove non esistono regole.