Malviventi in azione ad Atripalda: bancomat scassinato ma senza esplosivo Indagini in corso da parte dei carabinieri

Un episodio insolito, diverso dal solito quello avvenuto nel cuore della notte in via Tufarole ad Atripalda. Una banda di malviventi ha scassinato il bancomat della Bcc, filiale Capaccio Paestum e Serino, questa volta senza esplosivo.

Sul posto i carabinieri della locale stazione ma dei delinquenti nessuna traccia. Dalle prime indagini effettuate, sembrerebbe che la banda non sia riuscita a portare via la cassaforte con il denaro all'interno. La certezza si avrà solo con l'arrivo del personale specializzato.

Posti di blocco sono stati istituiti immediatamente in tutta la zona. Si tratta dell'ennesimo assalto in provincia di Avellino ai danni degli istituti di credito. Episodi di cronaca notturni, molti dei quali con la tecnica della marmotta che hanno messo in ginocchio numerosi istituti di credito e uffici postali soprattutto nelle aree interne, in diverse province della Campania e non solo.

Ha fatto molto rumore nelle ultime ore l'episodio di Casalpusterlengo in provincia di Lodi, dove l'esplosione di un bancomat è avvenuta tra gli applausi e l'incitazione di un gruppo di ragazzi della movida che hanno preferito filmare la scena e non allertare le forze dell'ordine.