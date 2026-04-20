Cervinara, un nuovo defibrillatore per la comunità: il 24 l'inaugurazione E' stato installato in via Roma, nei pressi della piazza più popolata di Cervinara

di Paola Iandolo

Un nuovo defibrillatore per la comunità: il cuore di Cervinara batte più forte grazie alla solidarietà. L’associazione Cambiamenti APS è orgogliosa di annunciare un traguardo fondamentale per la sicurezza di tutti. Grazie a una sinergia speciale tra il territorio, i volontari di Cambiamenti e un gruppo di lungimiranti sponsor locali, è stato donato alla cittadinanza un nuovo defibrillatore. Un risultato che va ben oltre l’acquisto di un dispositivo,si tratta di un gesto concreto di responsabilità collettiva. È importante sottolineare che il defibrillatore è stato installato in Via Roma, la piazza più popolata di Cervinara, un luogo centrale e strategico dove ogni intervento tempestivo può fare la differenza.

Questo dispositivo salvavita non è solo uno strumento tecnico, ma il simbolo di una comunità che sceglie di prendersi cura di se stessa, mettendo al primo posto la vita e il benessere dei cittadini. Un ringraziamento di cuore va alle attività che, con la loro generosità, hanno reso possibile tutto questo: Locanda Battisti Restaurant,Il Girasole Casa Vacanze ,Fumo e Fortuna, Momò Lounge Food & More,Ruggiero Ottica, Sinergy Sud Caudium Rent,Non solo fumo.

“La collaborazione tra il volontariato e le imprese locali è la forza che permette di realizzare grandi progetti per il bene comune.”

Il defibrillatore sarà ufficialmente inaugurato il giorno 24 aprile alle ore 18:30, presso la sede dell’associazione Cambiamenti, in Via Roma 119, Cervinara. Sarà un momento aperto alla cittadinanza, per condividere insieme questo importante risultato e rafforzare il senso di comunità che ha reso possibile tutto ciò. Perché quando un territorio si unisce, può davvero salvare vite.