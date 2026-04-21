Avellino, La Corte Tributaria di Avellino è salva Ad annunciarlo il presidente della Cat, Achille Benigni

di Paola Iandolo

La Corte Tributaria di Avellino è salva. Il provvedimento che avrebbe dovuto tagliare la sede distaccata del capoluogo irpino è stato rivisto dal Ministero. Nella nuova formulazione mantiene in Campania l'attuale assetto. Dunque è stata vinta la battaglia portata avanti con tenacia dall'ordine degli Avvocati, da quello dei Commercialisti, dagli avvocati tributaristi, la cu Camera è guidata dal presidente Achille Benigni fin da subito. Oltre un anno fa, aveva avviato una interlocuzione con il Governo per far valere i numeri di una corte, quella di Avellino, perfettamente in linea con i parametri stabiliti dalla legge.

Quelle da sopprimere

Saranno soltanto 22 le corti di giustizia che verranno praticamente accorpate, che sono tutte corti del Nord, e quindi tra queste non figura quella di Avellino. Per l'assetto della giustizia sul territorio della provincia di Avellino si tratta di una vittoria doppia da un lato perché maturata in un clima di forte coesione istituzionale, dall'altro perché inverte la tendenza che nel 2012 era stata avviata negativamente con la soppressione degli uffici giudiziari di Ariano Irpino e di Sant'Angelo dei Lombardi.

