LIVE | Prevendita biglietti sospesa, l'orario di Avellino-Bari può cambiare A pochi minuti dal via lo stop alla prevendita: le ultime

Attesa per la decisione del nuovo orario del match

Ore 17.25 - Motivi di ordine pubblico alla base della sospensione della prevendita biglietti, mai attiva e che aveva nelle 15 l'orario d'apertura, annullato per i vertici in corso. Come presentato dall'US Avellino, con la nota ufficiale poco prima delle 15, la gara dovrebbe essere anticipata. Si profila l'orario delle 17.15 di venerdì e non più le 21 per la gestione dell'ordine pubblico, ma è attesa per la decisione ufficiale.

Ore 15.20 - "La vendita dei biglietti della gara Avellino-Bari è stata sospesa in attesa di determinazioni circa la possibilità di anticipo della partita". Ecco quanto comunicato dall'Unione Sportiva Avellino poco prima del via della prevendita per la gara valida come trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. Dalle 15 era previsto il via della fase di prelazione riservata ai sottoscrittori della Branco Card.

In aggiornamento