Flumeri, strada impercorribile nella zona industriale: nuovo appello all'Asi In pericolo automobilisti, ciclisti e centauri. E nei pressi della Menarini palo in bilico

E' sempre più critica la situazione lungo la strada provinciale 235, il grande rettilineo che porta al fondo Valle Ufita. Un'impresa ogni giorno, raffiungere dalle dalla varie diramazioni le aziende situate nell'area industriale di Flumeri, dal lato Aragonese e De Matteis.

In pericolo automobilisti ma soprattutto ciclisti e centauri. Ne sa qualcosa chi qui ha rischiato di rimetterci la vita nell'ottobre del 2022 anche per le condizioni assai precarie di questo tratto già maledetto.

Una strada attraversata da centinaia di auto e mezzi pesanti ogni giorno considerata la presenza di numerose fabbriche attive.

E come se non bastasse, da diverso tempo non molto distante dalla fabbrica Menarini, direzione Grottaminarda, vi è un palo della pubblica illuminazione in bilico, a rischio crollo da un momento all'altro, la cui base è lettealmente piegata.

Non vi è una opportuna segnaletica che indichi la pericolosità di questa arteria e chi arriva a folle velocità non conoscendo le criticità, rischia davvero grosso.

Gli incidenti e i danni provocati alle auto sono ormai pane quotidiano. Viene rivolto un appello all'ente provincia, all'Asi e a chi di competenza affinchè si possa intervenire con la massima urgenza prima che possa scapparci davvero il morto.

E' di poche settimane fa quest'ultimo appello al presidente della regione Campania Roberto Fico.

La nota è a fiema dei delegati Fismic e Filcom, Giovanni Garofano e Ciriaco Montella della Menarini e della De Matteis Agroalimentare raccogliendo le proteste di centinaia di operai, hanno immortalato con tanto di foto i disagi quotidiani e coinvolto la segreteria provinciale della Fismic- Filcom/Confsal di Avellino.

"Fare industria nell'area Asi di Flumeri è sempre più complicato. Servizi scadenti e strade che sembrano bombardate come in zona di guerra. Siamo alle solite, dichiara il Segretario Provinciale Giuseppe Zaolino. L'ambiguità della politica e l'inefficienza dei politici, deve essere combattuta con le denunce pubbliche. Il consorzio Asi (ente preposto) fa finta di non vedere e di non sapere. L'area industriale di Valle Ufita è la zona che nei prossimi 10 anni riceverà i maggiori investimenti della provincia di Avellino. Infrastrutture come la piattaforma logistica, la linea ferroviaria Napoli Bari e la Lioni – Grottaminarda, contribuiranno ad uno sviluppo importante.Tutto questo può essere vanificato da un presente di mancata programmazione di “normale manutenzione” di strade e servizi condominiali".