Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno: rallentamenti e disagi in direzione sud Un'auto e un camion coinvolti: si registrano code e rallentamenti

Code e disagi sul Raccordo Avellino Salerno, in direzione Sud, questa mattina per un incidente avvenuto nel territorio di Baronissi, che ha creato ovvie ripercussioni sul traffico intenso del mattino tra Irpinia e Salernitano. Secondo le prime informazioni a scontrarsi sarebbero state un'auto e un camion. (immagine di repertorio, ndr)

Il tamponamento

Sul posto tempestivi i soccorsi, ma si raccomanda prudenza per quanti si trovino in transito sull'arteria, che collega i due capoluoghi campani.

La dinamica

Secondo le prime informazioni, un’auto si è scontrata con un camion, finendo contro il guardrail . L’impatto ha provocato forti rallentamenti con traffico e code nel tratto interessato.

Sul posto sono le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Si raccomanda massima attenzione alla guida e, se possibile, di utilizzare percorsi alternativi, per evitare disagi.

I cantieri e i disagi

E il raccordo si conferma percorso ad alto rischio tra cantieri, disagi, e alta percorrenza. Da tempo residenti, automobilisti e amministratori segnalano code e incidenti frequenti sull'arteria, diventata un cantiere diffuso per i lavori di restyling e messa in sicurezza. La galleria di Monte Pergola, nel territorio di Solofra, resta aperta in una sola canna, con doppio senso di marcia, e viene definita un'eterna via Crucis per quanti transitano. Traffico intenso, poca illuminazione e percorso ridotto rendono la galleria un collegamento particolarmente difficile per quanti transitano.

