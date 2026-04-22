Avellino, Favilli scaccia la sfortuna e prenota una maglia dal 1' Ballardini pensa all'ariete toscano per il match con il Bari

In quell’urlo liberatorio lanciato dopo il gol, è racchiusa tutta la gioia per essersi riuscito a mettere finalmente alle spalle la sfortuna. Andrea Favilli, con la rete segnata a Mantova, ha riscattato una stagione difficile, condizionata da tanti problemi fisici che lo hanno tenuto ai box per quasi tutto il campionato. In terra lombarda, alla quinta presenza, è riuscito a svoltare. E adesso Ballardini potrebbe concedergli una chance dal 1’ contro il Bari.

Fin qui la punta toscana ha collezionato appena 114’ e non è mai partito titolare. Già contro il Catanzaro il 28enne era entrato bene, guadagnandosi il rigore che, poi, aveva fallito. Nel turno successivo è riuscito a trovare la via del gol. E adesso, proprio contro la sua ex squadra, potrebbe avere la sua grande chance. Ballardini, nel 4-3-1-2, potrebbe schierarlo in tandem con uno tra Biasci e Russo, sfruttando il momento positivo vissuto dal calciatore pisano. La rifinitura di domani servirà a sciogliere gli ultimi dubbi.