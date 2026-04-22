Avellino, Sounas: "Playoff? Dobbiamo vivere il momento con umiltà" Proprietà, tecnico e calciatori all'inaugurazione del club Arcangelo Iapicca a Mirabella Eclano

"Sentire l'affetto dei tifosi è un grande piacere. Vedere tutta questa gente è una gioia per noi e speriamo di dare noi un'altra gioia con un risultato positivo": così Dimitrios Sounas a margine dell'inaugurazione del club "Arcangelo Iapicca" a Mirabella Eclano, aperto con la presenza di tutte le delegazioni dei tifosi dei diversi comuni irpini.

"Testa solo alla prossima partita"

"Dobbiamo vivere questo momento con grande umiltà. - ha aggiunto il centrocampista biancoverde - La vittoria contro il Mantova ci ha garantito la possibilità di stare un po' più tranquilli, ma qualcosa a livello aritmetico manca ancora. Siamo ambiziosi, ma dobbiamo essere umili. Venerdì sarà una gara importante. Una vittoria può permetterci di entrare in zona playoff, ma bisogna affrontare il Bari con la massima attenzione. Non dobbiamo pensare che siano in difficoltà. Sono giocatori di qualità e bisogna affrontare il prossimo match con la massima concentrazione. Dobbiamo giocarci il finale di stagione al massimo. La qualificazione ai playoff può essere un regalo alla città e a noi stessi, ma tutto passa di gara in gara".