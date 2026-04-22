Aiello del Sabato: al via la campagna di microchippatura gratuita

Un gesto semplice, ma dal grande valore civico

aiello del sabato al via la campagna di microchippatura gratuita

L'iniziativa

Aiello del Sabato.  

Il comune di Aiello del Sabato in provincia di Avellino, ha dato il via alla campagna di microchippatura gratuita in paese.

Nei prossimi giorni saranno oltre 50 i cani che potranno usufruire di questo importante servizio. Un passo concreto verso una comunità più responsabile, dove la tutela degli animali diventa una priorità condivisa.

"Microchippare - afferma il sindaco di Aiello del Sabato Sebastiano Gaeta - significa proteggere, prevenire l’abbandono e aumentare le possibilità di ritrovare il proprio animale in caso di smarrimento. È un gesto semplice, ma dal grande valore civico.

Questa iniziativa - conclude il primo cittadino - è solo l’inizio di un percorso più ampio che proseguirà presto, con la sterilizzazione gratuita, perchè il benessere degli animali passa anche da responsabilità, consapevolezza e rispetto. Andiamo avanti, insieme".

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