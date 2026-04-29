Quindici, il Tar conferma l'esclusione della lista di Rubinaccio I giudici della I sezione del Tar di Salerno hanno rigettato il ricorso

di Paola Iandolo

Resta fuori dai giochi elettorali la lista di Rubinaccio. I giudici della Prima Sezione del Tar di Salerno hanno respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco di Quindici Eduardo Rubinaccio, rappresentato dall’avvocato Enzo Maria Marenghi per ottenere l’annullamento della delibera della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro, presieduta dal capo di Gabinetto della Prefettura di Avellino Elisabetta De Felice, che aveva ricurato la lista “Quindici nel Cuore” a causa dell’incandibabilita’ dello stesso Rubinaccio.

In giudizio oltre all’Avvocatura Distrettuale di Salerno, che rappresentava il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Avellino si era costituito anche il candidato della lista “Rinascimento Quindicese” Alessandro Siniscalchi, rappresentato dagli avvocati Domenico e Gabriele Vitale. Confermata l’esclusione dalla competizione elettorale della lista guidata dall’ex sindaco di Quindici, in ragione della incandidabilità ex art. 143, comma 11, d. lgs. n. 267/2000 del candidato sindaco. La decisione dei giudici del Tar di Salerno potrebbe ora essere impugnata davanti al Consiglio di Stato.