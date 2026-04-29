Altavilla, spedizione punitiva per un debito di droga: ai domiciliari Ferrante Accolto il ricorso dei legali Fucci e Graziano

di Paola Iandolo

Scarcerato Sabato Ferrante: il genero del boss Roberto Marino torna a casa. A deciderlo il Tribunale del Riesame che ha sostituito la detenzione in carcere con gli arresti domiciliari per il pregiudicato di Altavilla Irpina. Sabato Ferrante, 28enne ha diversi precedenti penali ed è il genero di Roberto Marino, considerato dagli inquirenti una figura centrale nel traffico di stupefacenti tra le province di Benevento e Avellino.

La decisione del Tribunale del Riesame

Ferrante era in carcere con l'accusa di tentata estorsione aggravata, lesioni personali e porto e detenzione illegale di armi. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha accolto il ricorso presentato dai suoi difensori, gli avvocati Vittorio Fucci e Sabato Graziano, e ha disposto la sua scarcerazione, concedendogli gli arresti domiciliari.

Il pestaggio per un debito di droga

I fatti contestati risalgono a un episodio avvenuto a Benevento. Secondo la ricostruzione degli investigatori della Direzione Distrettuale Antimafia, coordinati dai pm Henry John Woodcock e Gabriella Di Lauro, Ferrante e un secondo uomo si sarebbero recati nell'abitazione di una persona che aveva accumulato un debito di 32.500 euro per l'acquisto di cocaina e hashish. All'interno dell'abitazione, Ferrante avrebbe colpito la vittima con il calcio di una pistola, per poi continuare a picchiarla con calci e pugni. L'altro uomo avrebbe fatto da palo tenendo in mano un mitra Uzi.

Intercettazioni telefoniche e ambientali

La vittima ha riportato lesioni personali e un trauma cranico. Le indagini si basano su intercettazioni telefoniche e ambientali, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e sui referti medici. Il Tribunale del Riesame ha valutato diversamente le esigenze cautelari e ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.



