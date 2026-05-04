Armi, sfruttamento del lavoro ed evasione: denunce e arresti in Irpinia Interventi a raffica dei Carabinieri

I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino diversi soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di evasione, ricettazione, porto di armi od oggetti atti ad offendere, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, detenzione e trasporto illegale di esplosivi, nonché guida sotto l’influenza dell’alcool.

Evaso dai domiciliri ad Atripalda

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno denunciato un 58enne del posto, sottoposto alla detenzione domiciliare, sorpreso all’esterno della propria abitazione durante un controllo.

Avellino, 20ene con cellulari rubati

I militari della Stazione di Avellino hanno deferito un 20enne della provincia di Lodi, trovato in possesso di due telefoni cellulari risultati provento di furto e sottoposti a sequestro per la restituzione ai legittimi proprietari.

A Montoro, 40enne armato

A Montoro, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 40enne della provincia di Salerno, già noto alle Forze dell’Ordine, sorpreso in possesso di un coltello con lama e manico interamente in acciaio della lunghezza di oltre 20 centimetri, rinvenuto a seguito di perquisizione personale e veicolare. Nei confronti dello stesso è stata inoltre avanzata proposta per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio.

Presenze sospette in paese

Analogo provvedimento è stato proposto nei confronti di un 30enne della provincia di Salerno e di un 35enne della provincia di Napoli, anch’essi già noti, sorpresi mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto e senza fornire valide giustificazioni circa la loro presenza in quel Comune.

Controlli a Solofra

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra hanno denunciato un 45enne della provincia di Benevento per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’attività traeva origine dal controllo di tre giovani intenti nella distribuzione porta a porta di volantini pubblicitari per supermercati: gli accertamenti hanno consentito di appurare che gli stessi, incaricati da una società riconducibile all’indagato, svolgevano l’attività lavorativa in assenza di regolare contratto.

Infine, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno denunciato un 20enne di Montoro, trovato in possesso, a seguito di perquisizione veicolare eseguita durante un controllo alla circolazione stradale, di un grosso petardo, sottoposto a sequestro, nonché un 20enne di Forino, neopatentato, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.