Maria Elena De Gruttola: "Le mie competenze a disposizione di Ariano" Per me la politica ha un solo significato ed è quello di essere in ascolto e a servizio della gente"

Uno spazio pubblicitario redazionale riservato ai candidati alle prossime consultazioni elettorali. Da Ariano Irpino, ecco il profilo di Maria Elena De Gruttola, appartenente alla lista Avanti Ariano, a sostegno del candidato sindaco Carmine Grasso.

Perché la candidatura

"Occuparmi della comunità a cui appartengo e mettere le mie competenze a disposizione del mio paese. Ho già avuto esperienza amministrativa come assessora alla cultura e al turismo della città di Ariano Irpino".

Quali competenze

"Sono una manager culturale sono specializzata in marketing e management della cultura e del turismo. Ho sempre avuto come obiettivo quello di migliorare le condizioni di vita e l’ambiente in cui viviamo, sia attraverso il mio lavoro che con il mio impegno in politica. Per me la politica ha un solo significato ed è quello di essere in ascolto e a servizio della gente".

Cos’è il progetto Avanti

"Il progetto politico Avanti , che ha ottenuto un ragguardevole risultato alle scorse consultazioni regionali ottenendo il 6% e conquistando l’elezione di tre consiglieri regionali e la nomina dell’assessore al Turismo, Promozione del territorio e Transizione digitale, nella persona del Segretario Nazionale Enzo Maraio; segna una nuova fase di impegno e proposta".

“La nuova fase mette insieme riformismo socialista, cattolicesimo democratico e associazionismo civico, con l’ambizione di costruire una piattaforma comune capace di parlare al mondo del lavoro, ai giovani, ai territori e a tutte le energie democratiche”.

La lista Avanti Ariano

"Sono candidata nella lista Avanti Ariano che mette insieme persone che rappresentano la storia del partito socialista insieme alle nuove leve che speriamo possano essere trainanti per tanti altri cittadini del futuro, oltre a diversi rappresentanti della società civile, professionisti e candidati che rappresentano le diverse realtà della nostra Ariano: periferie, contrade e centro".

Coalizione di centro sinistra

"Siamo nella coalizione di centro sinistra insieme ai partiti che hanno reso possibile l’elezione del presidente Fico e che sono maggioranza in regione".

Candidato a sindaco Carmine Grasso

"A sostegno del candidato sindaco Carmine Grasso che porta con se un bagaglio importante di esperienze in campo amministrativo ed al tempo stesso una forte apertura verso l’innovazione".

(messaggio elettorale)