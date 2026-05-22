Frana lungo via Nazionale ad Ariano: resta chiusa la strada Non sarà impresa facile intervenire nell'immediato. Ecco una prima valutazione

Resta chiusa al traffico veicolare e pedonale via Nazionale, nei pressi del fosso Madonna dell'Arco ad Ariano Irpino, interessata di un esteso movimento franoso che ha riguardato un costone a ridosso del boschetto Pasteni. Un versante particolarmente instabile da oltre 50 anni ci dice un residente.

A disporre la chiusura dell'importante arteria sono stati i vigili del fuoco di Grottaminarda per motivi di sicurezza, intervenuti insieme alla polizia municipale e area tecnica del comune.

Il tratto interrotto va dal bivio di via San Leonardo all'imbocco di via Giacomo Matteotti e Sant'Antonio. Disposti percorsi alternativi. La polizia municipale ha immediatamente informato l'azienda Air per la variazione al trasporto pubblico.

Non sarà impresa facile intervenire nell'immediato. Ecco una prima valutazione:

"Siamo nelle prime fasi, c'è stato uno scivolamento di terreno, adesso bisogna comprendere con la consulenza di un geologo ed agronomo se gli alberi scossi dai forti venti hanno sollecitato la base e quindi hanno trascinato con sé il terreno o se al contrario il terreno abbia perso la sua stabilità e trascinato con sé gli alberi. È tutto prematuro".