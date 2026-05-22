Esce di casa per andare al lavoro e muore: "Addio Michele, siamo distrutti" La tragedia di Michele Amelia morto in A1 durante il lavoro, il cordoglio del comune di Lauro

Lauro piange Michele Amelia, l'operaio travolto ieri mattina sull’A1 mentre lavorava. L' impatto violentissimo non gli ha lasciato scampo, al km 722, nel tratto tra Santa Maria Capua Vetere e Capua.

La Polizia Stradale indaga, la salma è sotto sequestro. La CGIL lo dice: “Non è più accettabile morire mentre si lavora.” Il Comune di Lauro parla di una tragedia che “colpisce nel profondo”.

La dinamica

La tragedia è avvenuta ieri , 21 maggio 2026, alle otto del mattino circa. Amelia era dipendente di una società che per conto di Autostrade si occupa di manutenzione del verde e segnaletica. Quando è stato investito, il 42enne irpino era impegnato nelle attività di installazione di un cantiere tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia stradale.

Salma sotto sequestro

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata posta sotto sequestro per i successivi accertamenti medico-legali.“Restiamo in attesa che venga fatta piena luce ma ribadiamo che non è più accettabile continuare a morire mentre si lavora” ha scritto la CGIL. Cordoglio è stato espresso da società Autostrade per l’Italia. ‘Una tragedia che lascia senza parole e che colpisce tutti noi nel profondo, perché nessuno dovrebbe uscire di casa per costruire il proprio futuro e non fare più ritorno’, ha scritto in un post social il comune di Lauro.

Il sindaco di Lauro: abbiamo il cuore spezzato

"Con profondo dolore la nostra comunità si stringe attorno alla famiglia di Michele Amelia, il giovane concittadino che ha tragicamente perso la vita mentre lavorava - spiegano gli amministratori del comune di Lauro in un commevente post -. Una tragedia che lascia senza parole e che colpisce tutti noi nel profondo, perché nessuno dovrebbe uscire di casa per costruire il proprio futuro e non fare più ritorno.

Davanti a una morte così ingiusta, il silenzio pesa quanto il dolore. Perdiamo un figlio della nostra terra, un giovane con sogni, speranze e una vita ancora tutta da vivere. A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo il più sincero cordoglio e la nostra più sentita vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Oggi Lauro piange uno dei suoi figli. E lo fa con il cuore spezzato. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale"

