Avellino: priorità allenatore, ma focus sui rinnovi Accelerazione attesa tra il weekend e la prossima settimana, ritiro ormai definito

I contatti proseguono con l'Avellino che ha deciso di smarcarsi da un'accelerazione nell'immediato e attesa più per la prossima settimana. Per la panchina Luca D'Angelo è in pole con l'incontro avvenuto nelle ore del viaggio destinazione Rivisondoli, con la città abruzzese come sede del ritiro estivo. Subito dietro c'è Michele Mignani con cui l'Avellino ha rinnovato i contatti diretti subito dopo quelli avuti con D'Angelo. A questi due profili si aggiunge il solo Alessandro Nesta nello scenario per quanto il profilo del campione del mondo 2006, reduce dall'avventura con il Monza in Serie A nella stagione 2024/2025, appare più distante nei rumors. Occhio, naturalmente, alle sorprese per l'evoluzione di fine campionato e pensando a quanto accaduto a febbraio, quando in poche ore l'Avellino ha concretizzato l'accordo con Davide Ballardini.

Club al lavoro per il rinnovo con Enrici

Priorità allenatore perché solo dopo la definizione della panchina si aprirà il capitolo rinnovi, per quanto un focus è già stato determinato dal club. Nella conferenza stampa della scorsa settimana, il direttore sportivo Mario Aiello ha sottolineato il lavoro sottotraccia per il prolungamento contrattuale di Patrick Enrici, legato per ora fino al 2027 con i lupi e destinato a un'estensione. Ci sono, inoltre, i rumors di interesse di club di Serie A, in particolar modo del Cagliari, per Martin Palumbo. Contratto fino al 2028 per il centrocampista italo-norvegese con l'Avellino, che solo a fronte di cifre di altissimo livello per il cartellino del calciatore potrebbe pensare di privarsi dell'ex Juventus Next Gen.