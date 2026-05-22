Lega Serie B: "Disappunto e rammarico per quanto accaduto in Palermo-Catanzaro" "Situazione che ha inciso su una serata che sarebbe stata ricordata pienamente per bellezza"

Lo "straordinario spettacolo sportivo", con gli oltre 33mila spettatori al "Barbera", record stagionale, ma la Lega B rimarca il "forte disappunto e rammarico" per quanto accaduto durante il ritorno della semifinale playoff Palermo-Catanzaro e alla fine della sfida, "situazione che ha inciso negativamente su una serata che sarebbe stata altrimenti pienamente ricordata per la bellezza della sfida e per la straordinaria cornice di pubblico": si legge nella nota sul sito ufficiale della Lega B.

"Servono atteggiamenti responsabili e rispettosi"

"Partite come quella di Palermo rappresentano il meglio del nostro calcio per partecipazione, emozioni e qualità agonistica. Proprio per questo dispiace che episodi di intolleranza e tensione possano offuscare quanto di straordinario espresso in campo da entrambe le squadre e dalle rispettive tifoserie. - ha affermato il presidente di Lega B, Paolo Bedin - È importante che si stigmatizzi e si condanni quanto avvenuto ed emerga unità e impegno da parte di tutti, affinché prevalgano sempre, anche nei momenti di maggiore tensione emotiva come una gara di playoff, i valori della sana competizione, del rispetto reciproco e della correttezza. Servono atteggiamenti responsabili e rispettosi, a maggior ragione per la grande visibilità che eventi di questo tipo regalano al nostro sport".