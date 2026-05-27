Ariano: due agenti di polizia penitenziaria aggrediti violentemente in carcere A darne notizia è la segreteria Gau Uil Fp

Grave aggressione ai danni di due agenti di polizia peniteziaria in servizio nella casa circondariale Pasquale Campanello di Ariano Irpino. A darme notizia è la segreteria locale Gau Uil Fp.

I fatti

Un detenuto ristretto nella sezione ex articolo 32, dopo essere rientrato dai passeggi, avrebbe aggredito gli agenti addetti al servizio. Senza un apparente motivo, lo stesso si sarebbe scagliato contro uno dei poliziotti colpendolo al capo per poi afferrare con una presa al collo il collega intervenuto per separare l’aggressore.

"Il protagonista di questo vile gesto è un detenuto di origini siriane di 24 anni già noto in quanto alcuni mesi fa aveva messo in atto un tentativo di evasione presso un’altro istituto campano".

Per i due agenti è stato necessario l’invio al pronto soccorso per le cure del caso. La Uil Fp da tempo denuncia la disastrosa situazione in cui versano le carceri campane, dove sovraffollamento e carenza di organico regnano sovrani, e ormai, la violenza e le aggressioni sono una costante nella vita lavorativa dei poliziotti.

Si chiedono provvedimenti seri perché è evidente che, dato l’aumento esponenziale di episodi simili, quelli gia adottati non siano sufficienti.

La Uil Fp esprime solidarietà per i poliziotti aggrediti e ancora una volta si auspica che un giorno episodi come questi siano un lontano ricordo.