Ariano: Nuovo importante riconoscimento per la scrittrice Maria Sofia Ortu Premio internazionale Langobardia Maior 2026

Un nuovo riconoscimento prestigioso per la scrittrice Maria Sofia Ortu. Il suo ultimo libro, ‘Racconti per ragazzi curiosi – Al di là della realtà’, edito da Polis Sa Edizioni, riceve la segnalazione della giuria nell’ambito del premio internazionale Langobardia Maior 2026.

Racconti per ragazzi curiosi. Al di là della realtà’, già vincitore della menzione speciale della giuria del Premio Costa d’Amalfi Libri 2025, per originalità e valore letterario dell’opera, è un volume composto da due racconti: ‘Il soffio del demone e le anime smarrite’ ed è rivolto a ragazzi di terza media, primo superiore.