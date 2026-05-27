Scandone Avellino in finale per la Serie B Nazionale: battuta la Virtus Matera Finale di 77-53 con i biancoverdi, privi di Kmetic, sempre in controllo

Anche Gara 2 è della Scandone Avellino, che vola in finale promozione per la Serie B Nazionale. La squadra irpina ha superato la Ondatel Virtus Matera con il risultato di 77-53 e, dopo aver vinto in trasferta in Gara 1, chiude la serie. In finale playoff affronterà la Viola Reggio Calabria. I biancoverdi guidano Gara 2 sin dai primi momenti e gestisce il margine con intensità difensiva, aggressività e ritmo offensivo con il roster di coach Dell'Imperio privo di Kmetic, reduce dall'infortunio nel primo atto della semifinale. Rientro nelle rotazioni per il capitano Andrea Iannicelli.

Il tabellino

FIP - Serie B Interregionale

Playoff - Semfinale - Gara 2

Scandone Avellino - Ondatel Virtus Matera 77-53

Parziali: 22-14, 23-13, 22-11, 10-15

Scandone: Scanzi 5, Cioppa 14, Cantone 3, Ragusa, Iannicelli, Duranti 15, Stefanini 11, Gay 13, Donda 14, Vitale 2. All. Dell'Imperio

Matera: Belgrano 2, Ani 7, Zanetti 2, Labovic 7, Roberto 4, Maraglino 2, Valle 3 ,Dottorini 2, Preira 21, Mavric 3, De Mola, Bischetti. All. Miriello