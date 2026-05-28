Scandone Avellino, finale playoff contro la Viola Reggio Calabria Coach Dell'Imperio: "Non posso fare altro che applaudire questo gruppo, davvero straordinario"

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria ha vinto ad Angri con il risultato di 79-83 in Gara 2 della semifinale playoff e sfiderà la Scandone Avellino nella finale promozione per la Serie B Nazionale. Domenica 7 giugno sarà primo atto della serie che vale l'accesso alla terza serie nazionale.

Coach Dell'Imperio: "Gruppo straordinario"

"Non posso che essere contento e soddisfatto. - ha affermato il coach della Scandone, Ciro Dell'Imperio, dopo la vittoria in Gara 2 contro la Ondatel Virtus Matera e il pass per la finale playoff - Tenere Matera a questi punteggi non è da tutti ed è il segnale di una squadra in salute, che vuole continuare a inseguire il proprio obiettivo. Devo fare i complimenti ai ragazzi: dopo aver espugnato il PalaSassi siamo riusciti a chiudere la serie davanti al nostro pubblico. Non posso fare altro che applaudire questo gruppo, sono stati davvero straordinari. Ora ci prepariamo al meglio per affrontare la finale contro Reggio Calabria".