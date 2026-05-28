Avellino: biennale per Nesta, prime idee sul mercato Prende forma anche lo staff tecnico per il capitolino in Irpinia

Quanto ormai chiaro da giorni ha trovato l'ulteriore certezza nel pomeriggio di ieri. Alessandro Nesta si legherà all'Avellino con un contratto biennale (30 giugno 2028). L'ufficialità non sarà immediata, la firma vera e propria arriverà nei prossimi giorni, presumibilmente per la prossima settimana. Il capitolino, pronto alla quarta esperienza da allenatore in Serie B dopo Perugia, Frosinone e Reggiana, reduce dall'avventura in A con il Monza nella stagione 2024/2025, vive all'estero, a Miami, ed è stato impegnato in Canada, a Toronto, nelle scorse ore nel ruolo di FIFA legend, di ambasciatore in uno dei tre Paesi che ospiteranno il Mondiale 2026. L'attesa dell'annuncio, ma a distanza, in video, come nel contatto decisivo di sabato scorso, Nesta e l'Avellino hanno definito le basi del nuovo progetto tecnico come per lo staff. Il vice sarà Lorenzo Rubinacci, tecnico della Reggiana nell'ultima stagione dalla ventiquattresima alla trentaduesima giornata, Massimo Lo Monaco e Vincenzo Varricca saranno collaboratori tecnici con la prospettiva della conferma nello staff di Pasquale Visconti e Luigi Gennarelli rispettivamente nei ruoli di allenatore dei portieri e preparatore atletico.

Piste Kouadio, Faticanti e Pecorino, suggestione Girma

È presto per tanti aspetti, ma su alcuni profili in chiave mercato è plausibile la discussione già avviata tra Nesta e il direttore sportivo Mario Aiello. Per il ruolo di esterno destro, con il ritorno di Filippo Missori al Sassuolo, piace Eddy Kouadio, classe 2006, della Fiorentina, lanciato da Paolo Vanoli tra Serie A e Conference League nella prima squadra viola nel corso della stagione. Il ds dei lupi, come accaduto nella scorsa estate, rilancerà i contatti con le big della Serie A. Su Giovanni Daffara c'è il riscatto e il controriscatto con la Juventus, ma si inseriscono nei discorsi altri due calciatori. All'Avellino interessano il centrocampista Giacomo Faticanti e l'attaccante Emanuele Pecorino (9 gol con il Sudtirol nella stagione regolare di Serie B, a segno al "Partenio-Lombardi" nel 3-2 biancoverde sui bolzanini). C'è poi la suggestione dal nome Natan Girma, allenato da Nesta alla Reggiana, ma sul jolly offensivo classe 2001 ci sono il Lucerna e il Montpellier.