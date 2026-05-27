Sara Pannese, prima eletta con Fdi: "Iniziamo a lavorare subito per Ariano" "La fiducia che mi avete dimostrato sarà il mio motore in consiglio comunale"

"Prima eletta della lista di Fratelli d'Italia: un risultato che supera le aspettative e che dedico a tutti voi!

Avete scelto la concretezza. La fiducia che mi avete dimostrato sarà il mio motore in consiglio comunale. Ora mettiamo da parte la campagna elettorale e iniziamo subito a lavorare per il futuro della nostra amata Ariano".

A parlare è neo eletta consigliera comunale Sara Pannese che negli anni scorsi ha ricoperto il ruolo di assessore alla protezione civile

Credo profondamente che la politica, specialmente quella che riguarda la nostra quotidianità, non debba essere un ring. Ariano Irpino non ha bisogno di guerre ideologiche o di sterili attacchi personali. Il tempo delle divisioni a tutti i costi deve finire.

Prima di tutto viene il bene di Ariano e degli arianesi. Le divisioni non riparano le strade, non creano lavoro e non aiutano chi è in difficoltà. La collaborazione sì.

La mia idea di amministrazione è chiara: confronto leale, dialogo con tutti e lavoro di squadra per raggiungere l'obiettivo. Perché le cose buone per la nostra città hanno solo bisogno di persone disposte a realizzarle.