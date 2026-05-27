Rems violenta a San Nicola Baronia: esposto del sindaco alla procura L'amministrazione comunale è al fianco dei cittadini

"L'amministrazione comunale è più che mai determinata nel porre in essere azioni forti ed incisive, se necessario anche eclatanti, affinché le autorità competenti adottino le necessarie misure nei confronti della Rems a salvaguardia della sicurezza e della tranquilla convivenza della popolazione di San Nicola Baronia".

Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Moriello

"I gravi e recenti atti vandalici di cui si sono resi protagonisti alcuni ospiti della Rems, con danneggiamenti a diverse attività commerciali, culminati, ieri nelle ore serali, con la devastazione della vetrata dell’ufficio postale, costituiscono ulteriore seria motivazione per vincere ogni resistenza e far sì che gli organi e le autorità competenti diano una definitiva soluzione ai problemi di ordine e sicurezza pubblica imputabili a tale struttura.

Purtroppo siamo costretti a prendere atto che tutte le ripetute e pressanti azioni amministrative e istituzionali poste in essere da questa amministrazione nei confronti delle autorità competenti, ad oggi, nonostante le rassicurazioni fornite, non hanno prodotto alcun significativo risultato volto a garantire la pubblica incolumità della popolazione di San Nicola Baronia".

Il sindaco, con una scelta condivisa con tutta l’amministrazione comunale, procederà a presentare un esposto alla procura della repubblica di Benevento, affinché vengano accertati eventuali profili di responsabilità di natura penale, non soltanto per le condotte tenute da alcuni ospiti della struttura, ma anche per le omissioni di chi ha il dovere di intervenire per il corretto funzionamento della Rems, presupposto per la sicurezza dei cittadini di San Nicola Baronia e per gli operatori della struttura.

L'amministrazione comunale è al fianco dei cittadini ed eserciterà ogni atto consentito dalla legge per garantire la sicurezza e il decoro del nostro paese.