Strage di galline in strada ad Ariano: pericolo e rischio incidenti Un vigilantes della Cosmopol di passaggio sul posto, nota la scena ed evita il peggio

Galline in strada lungo la Variante Manna-Tre Torri. Pericolo e rischio incidenti a causa della presenza degli animali sulla carreggiata.

Con ogni probabilità sarebbero cadute da un camion, finendo poi in più punti del viadotto, dove sono in corso lavori di manutenzione.

Un agente della Cosmopol di passaggio lungo la famigerata arteria ha cercato in qualche modo di segnalare la grave situazione di pericolo e spingere alcune delle galline ancora in vita fuori dall'asse viario.

Nulla da fare per altre, tutte scaraventate e uccise da auto a camion in transito. Circa una decina in totale, di cui la maggior parte purtroppo non hanno avuto scampo.

Dell'accaduto sono stati informati anche i carabinieri e attraverso il numero verde della regione Campania, il pronto soccorso veterinario dell'Asl Napoli 1 centro, che gestisce il recupero di animali vaganti e feriti.