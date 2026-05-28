Bimba di tre anni trasferita in elicottero da Ariano al Santobono

Una bimba di tre anni residente in un comune della Valle del Cervaro, è stata trasferita d'urgenza questa notte dall'elisuperficie Maddalena di Ariano Irpino al Santobono di Napoli a causa di uno stato neurologico alterato. Accusava una grave crisi respiratoria quando è giunta in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi dove il personale sanitario non ha perso un solo istante riuscendo in meno di un'ora a trasferire la piccola in elicottero nella struttura sanitaria napoletana.
Una sinergia in casi come questi fondamentale. Dai volontari del 118 punto Stie di Savignano Irpino, al pronto soccorso con i medici di turno Matteo De Luca e Pinetta Vessichelli, i due anestesisti rianimatori Andrea Sica e Giampaolo Petroni, il radiologo Ginadomenico Galdieri, il pediatria Raffaele Troiano, la cardiologa Carmen Lo Conte.
La piccola paziente è stata intubata, stabilizzata e centralizzata con 'ausilio dell'Elisoccorso. La prognosi al momento è riservata.
Sul posto a garantire l'atterraggio e decollo dell'elicottero i vigili del fuoco di Grottaminarda insieme ai carabinieri. Discesa dall'alto non facile a causa della mancanza di luci segnalatrici di sicurezza e indicatore del vento fuori uso. Per non parlare della vegetazione, erba e alberi che ha raggiunto un livello altissimo.