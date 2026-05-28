Bimba di tre anni trasferita in elicottero da Ariano al Santobono Giunta in codice rosso in ospedale, acusava una grave crisi respiratoria

Una bimba di tre anni residente in un comune della Valle del Cervaro, è stata trasferita d'urgenza questa notte dall'elisuperficie Maddalena di Ariano Irpino al Santobono di Napoli a causa di uno stato neurologico alterato. Accusava una grave crisi respiratoria quando è giunta in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi dove il personale sanitario non ha perso un solo istante riuscendo in meno di un'ora a trasferire la piccola in elicottero nella struttura sanitaria napoletana.

Una sinergia in casi come questi fondamentale. Dai volontari del 118 punto Stie di Savignano Irpino, al pronto soccorso con i medici di turno Matteo De Luca e Pinetta Vessichelli, i due anestesisti rianimatori Andrea Sica e Giampaolo Petroni, il radiologo Ginadomenico Galdieri, il pediatria Raffaele Troiano, la cardiologa Carmen Lo Conte.

La piccola paziente è stata intubata, stabilizzata e centralizzata con 'ausilio dell'Elisoccorso. La prognosi al momento è riservata.

Sul posto a garantire l'atterraggio e decollo dell'elicottero i vigili del fuoco di Grottaminarda insieme ai carabinieri. Discesa dall'alto non facile a causa della mancanza di luci segnalatrici di sicurezza e indicatore del vento fuori uso. Per non parlare della vegetazione, erba e alberi che ha raggiunto un livello altissimo.