Furti di rame nella valle del Cervaro: hanno colpito ancora Dopo la zona di Malvizza nella Valle del Miscano è stata la volta di Greci e Montaguto

Hanno colpito ancora. A distanza di quindici giorni, nuovi furti di rame in Irpinia. Dopo la zona di Malvizza nella Valle del Miscano è stata la volta del Cervaro.

I malviventi sono entrati in azione a Greci, zone Ripitella e pezza della donna e nell'area montuosa di Montaguto. Furti che hanno arrecato non pochi danni alle utenze di E-distribuzione. Linee elettriche in tilt e super lavoro da parte dei tecnici entrati subito in azione per cercare di ripristinare al più presto la rete.

Gli operai stanno stendendo i cavi, ci sono diverse utenze non alimentate ancora e si conta di ripristinare il servizio nella giornata di domani. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Quello dei furti di rame è un fenomeno molto diffuso, in modo particolare nel territorio a confine tra Campania e Puglia. Camporeale, nell'area industriale ne sa qualcosa. Nei mesi scorsi una banda venne messa in fuga dalla polizia e la refurtiva recuperata.

Le conseguenze dei furti di rame, sono ben note:

Interruzioni della rete di distribuzione elettrica, interruzioni della rete di comunicazione, interruzioni e ritardi nella rete dei trasporti, danni agli impianti di produzione agricola e industriale, continue manutenzioni per il ripristino della rete danneggiata.