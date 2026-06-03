Avellino, notte di paura a Borgo Ferrovia: presenze sospette nella zona stazione Tre persone sospette avvistate nei pressi della stazione

Nella notte tra martedì e mercoledì, la zona di Borgo Ferrovia di Avellino è stata teatro di un episodio che ha richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine. Intorno alle 1.30, un residente ha segnalato la presenza di tre persone che si muovevano con circospezione nei terreni posti alle spalle della stazione. Secondo quanto riferito, gli individui incappucciati, al momento dell’avvistamento, si trovavano tra le campagne retrostanti la stazione. Sul posto è stato tempestivo l'arrivo della polizia. I tre sospetti hanno subito fatto perdere le loro tracce allontanandosi rapidamente. I residenti invocano maggiori controlli in una zona troppo spesso nel mirino di bande di ladri. Colpi a raffica si sono registrati nella zona.