Avellino, Perrotta: "Amministrare senza danneggiare i conti? Si può fare" Il saluto alla città del commissario prefettizio. Emozione in via Matteotti

Visibilmente emozionata, durante gli ultimi giorni di lavoro a piazza del Popolo ad Avellino, nel suo lungo mandato alla guida del Comune, la commissaria straordinaria Giuliana Perrotta ha voluto rivolgere il suo saluto alla città in occasione della cerimonia per gli 80 anni della Repubblica Italiana. «Anche i commissari hanno un cuore», ha detto sorridente in via Matteotti, durante le celebrazioni tra saluti ed applausi di numerosi cittadini intervenuti per l'evento degli ottanta anni della Repubblica Italiana.

Conti in ordine al Palazzo

«Quale migliore occasione della Festa della Repubblica per ricordare i valori per i quali lavoriamo ogni giorno», ha dichiarato Perrotta rimarcando i due grandi risultati ottenuti: il risanamento finanziario dell’ente e la consegna del Centro per l’Autismo all’Asl. «Sono le cose principali, ma ce ne sono tante altre. Sarà tutto oggetto di una relazione che lascerò ai nuovi amministratori, ai quali auguro veramente un’amministrazione felice, su basi rinnovate e per il bene di questa comunità», ha spiegato la commissaria.

Si può amministrare senza danneggiare i conti

«Che città lascio al nuovo sindaco? Penso di aver migliorato le basi amministrative e finanziarie dell’ente e soprattutto di aver contribuito a dare più fiducia alla popolazione. Abbiamo dimostrato che si può amministrare senza necessariamente danneggiare i conti . Lo abbiamo fatto portanto avanti iniziative dallo sport e alla cultura. Quasi senza un centesimo abbiamo dimostrato di poter offrire una stagione culturale e teatrale alla comunità. Si può fare. Citando Obama: si può fare, facciamolo», ha concluso Perrotta.