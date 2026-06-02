Serluca: "Non va dimenticato il coraggio di chi ha costruito il fururo" "Essere al servizio delle comunità e del bene comune ogni giorno"

Festa della Repubblica 2026 in ogni angolo d'Italia. Grande partecipazione a Napoli, come pure nelle altre realtà delle aree internne. Volontari in prima liea

"In occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana, nel prestigioso Teatro San Carlo, ho avuto l’onore di intervenire in rappresentanza del Presidente della Regione e dell’Amministrazione regionale.

Una giornata che ci ricorda il valore della libertà, della democrazia e della partecipazione, conquistate grazie al coraggio di chi ha costruito il futuro del nostro Paese".

Lo ha detto l'assessora regionale all'agricoltura Maria Carmela Serluca.

"Essere al servizio delle comunità e del bene comune è il modo migliore per rendere vivo ogni giorno il significato di quella scelta storica. Viva la Repubblica. Viva l’Italia". (Foto dalla pagina ufficiale facebook dell'assessora Serluca).