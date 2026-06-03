Avellino, astensione Unione delle Camere Penali: aderisce anche quella Irpina Cinque i giorni di astensione anche per gli avvocati irpini

di Paola Iandolo

Astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane: aderisce anche la Camera Penale Irpina. Nel carcere di Capanne, a Perugia, sono stati intercettati per circa sei mesi i colloqui tra detenuti e avvocati, pur essendo autorizzata l’attività solo nei confronti di un singolo difensore indagato. Sono stati registrati anche colloqui di almeno quindici altri avvocati, contenenti strategie difensive e informazioni coperte dal segreto professionale, presidi fondamentali del giusto processo.

Le contestazioni

Le registrazioni, invece di essere immediatamente eliminate, sono confluite nel materiale investigativo. Tutto ciò costituisce una gravissima violazione del diritto di difesa, garantito dalla Costituzione, dalla CEDU e dal codice di procedura penale che occorre denunciare con fermezza. Di seguito la delibera di astensione dalle udienze dall’8 al 12 giugno 2026, con manifestazione nazionale a Perugia l’11 giugno.