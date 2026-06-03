M5S, Sarno: non sarò vicesindaco, il Movimento ha indicato Aquino e Daliasi La nota della coordinatrice provinciale del Movimenti Cinque Stelle di Avellino

"Il mio nome non è mai stato oggetto di valutazione per il ruolo di vicesindaco". Lo dichiara Maura Sarno coordinatrice provinciale del Movimento Cinque Stelle. "Pur avendo ricevuto numerosi attestati di stima da parte di addetti ai lavori, esponenti del mondo associativo e cittadini che mi avrebbero vista bene in quel ruolo, non ho mai pensato di mettere in discussione l'importante incarico di coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle che mi è stato affidato dal presidente Giuseppe Conte e dal vicepresidente Michele Gubitosa. Desidero inoltre chiarire che corrisponde al vero il fatto che al Movimento 5 Stelle sia stata prospettata la possibilità di esprimere il vicesindaco con delega all'Ambiente. Tuttavia, il sindaco Nello Pizza ha manifestato la volontà di valutare esclusivamente persone che abbiano partecipato direttamente alla competizione elettorale, mettendoci la faccia e raccogliendo il consenso dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle ha condiviso questo criterio, ritenendolo un giusto riconoscimento del lavoro svolto sul territorio dai propri candidati, e ha pertanto indicato il nome di Antonio Aquino. Successivamente, il sindaco Pizza ha legittimamente chiesto anche la disponibilità di una figura femminile.

In tal senso, il Movimento 5 Stelle ha proposto il nome di Anna Daliasi, risultata la candidata donna più votata della nostra lista. Ribadisco quindi che il mio nome non è mai stato oggetto di valutazione per il ruolo di vicesindaco e che continuerò a svolgere con il massimo impegno il ruolo di coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, lavorando per rafforzare ulteriormente il radicamento del Movimento sul territorio e per sostenere l'azione amministrativa nell'interesse della città di Avellino.”