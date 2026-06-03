Grandinata di giugno: in fumo i sacrifici di agricoltori e aziende Nicola Serafino: "Danni ingenti e irreparabili, campagne flagellate in pochi minuti"

Un forte temporale misto a grandine si è abbattuto nel primo pomeriggio nell'arianese e nei comuni limitrofi, tra cui Montecalvo Irpino in modo particolare.

Strade imbiancate e allagate. Le prime avvisaglie già nella tarda mattinata con un calo delle temperature. Le immagini che vedete ci arrivano da via Covotti, nei pressi di piano della croce ad Ariano Irpino.

Del resto, la protezione civile della regione Campania, lo aveva annunciato proprio qualche ora fa emanando un avviso di allerta meteo gialla fino alle 20.00 di oggi, con possibili grandinate, fulmini e raffiche di vento. E così è stato.

"Rovesci e temporali, anche intensi a scala locale. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte".



"La vita del contadino - afferma Nicola Serafino - da Montecalvo Irpino - dovrebbe avere un premio nobel. Per il secondo anno consecutivo, distrutta tutta la produzione: vigneti, oliveti. La valle del Miscano, da Montecalvo Irpino verso Ariano: San Vito, Fontanelle, Frascino, Ficucelle è stata flagellata dalla grandine. Perso in un attimo tutto il lavoro fatto con sudore nei giorni scorsi. Pomodori ma anche cereali che erano in produzione. Piante spezzate, ciliege distrutte. Fieno nei campi danneggiato".

Un danno ingente e irreparabile in pochi attimi agli operatori della terra, che ancora una volta devono ripartire da zero.