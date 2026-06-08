Cervinara, colpi di fucile dopo un litigio: si indaga anche su via Del Balzo I colpi non sarebbero stati esplosi solo in piazza, ma anche in una traversa della zona

di Paola Iandolo

Spari a Cervinara: si continua ad indagare. Intanto emergono nuovi e inquietanti particolari. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Avellino sembra che altri colpi - la notte tra venerdì e sabato - siano stati esplosi anche in via Del Balzo. Gli inquirenti ipotizzano che i colpi siano stati esplosi sempre con il fucile semiautomatico calibro 12, utilizzato in Piazza Trescine. I colpi sono stati esplosi - per ben due volte in due strade diverse di Cervinara - dopo un litigio avvenuto nei pressi di un locale pubblico della piazza, già chiuso all'arrivo dei militari dell'Arma.

La doppia sparatoria

I militari stanno analizzando le immagini di videosorveglianza, per ricostruire i due episodi - in Piazza Trescine e via Del Balzo - che sembrano collegati tra loro, e vedono come protagonisti le stesse persone. I militari hanno repertato anche diverse cartucce, rinvenute sul luogo degli spari. Acquisita anche la videosorveglianza attiva nel perimetro di piazza Trescine. Le immagini dovrebbero fornire un aiuto fondamentale per identificare gli autori della sparatoria. Non è escluso che nel corso delle prossime ore possano essere già identificati gli autori dell'azione intimidatoria a colpi d'arma da fuoco.