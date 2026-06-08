Ospedaletto, vandalizzati i locali del centro sociale: la condanna del sindaco Il comune ha già presentato una denuncia per risalire agli autori del vile gesto

di Paola Iandolo

Ignoti la scorsa notte hanno devastato il Centro Sociale di Ospedaletto. Mandato in frantumi i vetri, rotto i mobili, le sedie e la bacheca, così come le porte interne ed esterne sono state sfondate e i muri sono stati imbrattati. Sul posto sono intervenuti con tempestività i carabinieri, il responsabile dell’ ufficio Tecnico e l’agente di Polizia Municipale per i rilievi e i dovuti provvedimenti. Immediatamente è stata presentata la denuncia e i danni sono stati documentati per le indagini.

La condanna del gesto da parte del primo cittadino

Puntuale è arrivata la condanna del sindaco di Ospedaletto d'Alpinolo, Luigi Marciano. "Condanno con fermezza questo gesto vile. Il Centro Sociale è patrimonio di tutta la comunità: luogo di incontro, volontariato e crescita socio culturale. Chi lo colpisce, ferisce l’intera cittadinanza. Il Comune interverrà subito per rimuovere le scritte, riparare i danni e mettere in sicurezza i locali, al fine di garantire lo svolgimento delle manifestazioni scolastiche programmate. Questo non è Ospedaletto d’Alpinolo. Ospedaletto è terra di accoglienza di civiltà e di integrazione”.