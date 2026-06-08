Ospedaletto, vandalizzati i locali del centro sociale: la condanna del sindaco

di Paola Iandolo
Ignoti la scorsa notte hanno devastato il Centro Sociale di Ospedaletto. Mandato in frantumi i vetri, rotto i mobili, le sedie e la bacheca, così come le porte interne ed esterne sono state sfondate e i muri sono stati imbrattati. Sul posto sono intervenuti con tempestività i carabinieri, il responsabile dell’ ufficio Tecnico e l’agente di Polizia Municipale per i rilievi e i dovuti provvedimenti. Immediatamente è stata presentata la denuncia e i danni sono stati documentati per le indagini.
La condanna del gesto da parte del primo cittadino
Puntuale è arrivata la condanna del sindaco di Ospedaletto d'Alpinolo, Luigi Marciano. "Condanno con fermezza questo gesto vile. Il Centro Sociale è patrimonio di tutta la comunità: luogo di incontro, volontariato e crescita socio culturale. Chi lo colpisce, ferisce l’intera cittadinanza. Il Comune interverrà subito per rimuovere le scritte, riparare i danni e mettere in sicurezza i locali, al fine di garantire lo svolgimento delle manifestazioni scolastiche programmate. Questo non è Ospedaletto d’Alpinolo. Ospedaletto è terra di accoglienza di civiltà e di integrazione”.