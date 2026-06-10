Cervinara, spari in piazza e in via Del Balzo: continuano le indagini Il fucile semiautomatico calibro è stato utilizzato in Piazza Trescine e via Del Balzo

di Paola Iandolo

A Cervinara, dopo i colpi esplosi in piazza Trescine e via Del Balzo, si continua ad indagare. I diversi i colpi di fucile sono stati esplosi - intorno alle 2 della notte scorsa - in piazza Trescine e subito dopo un rocambolesco inseguimento del destinatario dei colpi, il fucile semiautomatico calibro 12 è entrato in azione anche in via Del Balzo I colpi sono stati esplosi in aria e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. ll fatto davvero preoccupante è chi ha usato il fucile lo ha fatto in una piazza gremita di ragazzi con il serio rischio di poter uccidere o ferire seriamente persone che nulla hanno a che fare con questa vicenda. La reazione violenta è scattata dopo un litigio avvenuto tra due giovani. Si indaga anche per comprendere le ragioni alla base del diverbio.

L'inseguimento

Dopo il litigio avvenuto in piazza Trescina, è arrivata un'auto nera con a bordo diverse persone che hanno esploso i colpi di fucile in aria. Il destinatario dei colpi è riuscito a fuggire,salendo a bordo della sua auto, ma è stato inseguito fino in via Del Balzo, dove sono stati esplosi altri colpi.

Le indagini e rilievi

Le forze dell’ordine sono al lavoro dalla notte tra venerdì e sabato. I carabinieri della locale stazione, coadiuvati dalla Compagnia di Avellino, stanno indagando per far luce sull'episodio. I militari hanno repertato anche diverse cartucce, rinvenute sul luogo degli spari. Acquisita anche la videosorveglianza attiva nel perimetro di piazza Trescine e via Del Balzo. Le immagini dovrebbero fornire un aiuto fondamentale per identificare gli autori della sparatoria. Non è escluso che nel corso delle prossime ore possano essere già identificati gli autori dell'azione intimidatoria a colpi d'arma da fuoco.