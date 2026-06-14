Autostazione: elevati 64 verbali e sequestrata una minicar "L’area dell’autostazione necessita di un urgente intervento di riqualificazione"

Proseguono i controlli all'autostazione di Avellino. La Polizia di Stato ha elevato 64 verbali per violazione al Codice della strada e ha sequestrato una minicar. "In particolare, nella tarda serata di ieri, poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, coordinati dal Dirigente, hanno eseguito controlli straordinari in questo centro cittadino e in particolare nell’area dell’autostazione dove hanno controllato oltre duecento persone, elevando 64 verbali per violazione al codice della strada e sottoponendo al fermo amministrativo una minicar perché condotta da un minore privo di patente di guida. - si legge nella nota diffusa - Nella stessa serata, è stato segnalato alla locale Prefettura per detenzione di 6 grammi di hashish un altro ragazzo".

"L'autostazione necessita di un urgente intervento"

"L’area dell’autostazione necessita di un urgente intervento di riqualificazione al fine di evitare quella pericolosa commistione tra pedoni e veicoli, per una circolazione in sicurezza, favorendo, al contempo, l’azione di prevenzione e repressione delle forze dell’ordine. È necessario portare avanti il progetto di sicurezza partecipata basato su un modello collaborativo tra cittadini e Istituzioni che diventano attori attivi della prevenzione per migliorare la qualità della vita e la vivibilità del territorio".