Viola Reggio Calabria - Scandone Avellino: sfida decisiva per la B Nazionale Alle 19 la palla a due della "bella": la vincente vola al piano superiore

Alle 19 sarà palla a due della sfida tra la Pallacanestro Viola Reggio Calabria - Scandone Avellino, gara 3 decisiva per la finale playoff. In palio ci sarà il pass per la promozione in Serie B Nazionale. La squadra perdente affronterà le altre due finaliste perdenti di Conference Nord e Centro in un triangolare. La vincente sarà promossa.

"Sarà fondamentale ritrovare efficacia offensiva"

"La formazione di coach Ciro Dell'Imperio è chiamata a reagire dopo la sconfitta maturata al Pala Del Mauro, in una gara in cui la Viola è riuscita a imporsi grazie a una maggiore continuità nell'arco dei quaranta minuti. - si legge nella nota del club irpino - Per i biancoverdi sarà fondamentale ritrovare efficacia offensiva, solidità difensiva e quella lucidità che ha caratterizzato il percorso della squadra durante tutta l'annata. Ad attendere i lupi ci sarà un ambiente caldo e una cornice di pubblico pronta a sostenere la formazione di casa in una sfida che si preannuncia intensa e combattuta. La Scandone dovrà affrontare la gara con concentrazione, personalità e grande equilibrio emotivo, elementi indispensabili in una partita da dentro o fuori".

I dettagli sulla sfida

"Coach Ciro Dell'Imperio si affiderà ancora una volta all'esperienza di Cantone e al talento di Stefanini, autore di una prestazione positiva nell'ultima uscita, così come all'energia di Kmetic e Vitale, giocatori che nei momenti più difficili hanno provato a tenere viva la partita. Importante sarà anche il contributo di Cioppa, Scanzi e Gay, chiamati a garantire maggiore continuità sui due lati del campo e dei due lunghi Donda e Ragusa".