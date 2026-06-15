Ariano, scoppia la condotta idrica nel rione San Pietro e solleva l'asfalto La settimana si apre con una enorme perdita d'acqua

La settimana si apre con una enorme perdita d'acqua ad Ariano Irpino nel rione San Pietro al centro della piazzetta. Un gettito pauroso da un tombino che ha sollevato persino l'asfalto.

L'acqua dal punto in cui è avvenuto lo scoppio della condotta è arrivata fino alla statale 90 delle puglie nei pressi di un'area di servizio.

L'alto calore è intervenuto con immediatezza dopo la segnalazione da parte degli abitanti, disponendo la chiusura e bloccando il flusso. Si è ora in attesa della squadra di operai per la riparazione del guasto. Un problema alla rete idrica non nuovo in questa zona a causa delle condotte fatiscenti.

Nella mattinata di ieri un'altra perdita consistente ha interessato località Fiumarelle, nei pressi di uno degli svincoli che dalla variante Manna-Tre Torri porta a località Casone e Orneta. Mentre resta invariata la situazione lungo la strada provinciale 414 interessata da diverse perdite.