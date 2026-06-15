Tribunale: processo Dolce Vita, la presidente Sonia Matarazzo lascia Avellino Venerdì, per la presidente Matarazzo, è stato l’ultimo giorno in un’aula

Dopo ventidue anni di attività al Tribunale di Avellino, la presidente Sonia Matarazzo ha presieduto la sua ultima udienza prima del trasferimento alla Corte d’Appello di Salerno, dove svolgerà le funzioni di consigliere. Il decreto di trasferimento, richiesto dalla stessa magistrata, è stato ufficialmente pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia.

Nel corso della sua esperienza ad Avellino, la giudice Matarazzo ha inoltre presieduto il collegio composto da Gennaro Lezzi e Pierpaolo Calabrese che, al termine di una complessa istruttoria durata cinque anni, ha pronunciato il primo verdetto sul disastro dell’ex Isochimica, una delle vicende giudiziarie più rilevanti del territorio irpino.

Il passaggio della magistrata a Salerno potrebbe avere riflessi anche sul processo denominato “Dolce Vita”, nel quale figura tra gli imputati l’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa.

Nel salutare il Palazzo di Giustizia di Avellino, resta il ricordo di una magistrata che ha coniugato fermezza e umanità, lasciando un segno profondo nella vita giudiziaria irpina e un’importante eredità professionale e culturale alle nuove generazioni.