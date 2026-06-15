Ariano: le notti brave nel boschetto Pasteni tra inciviltà e degrado Non va sottovalutata la denuncia pubblica sui social di Fabrizio Procopio

Non va sottovalutata la denuncia pubblica sui social di Fabrizio Procopio, relativa alla presenza di siringhe tra i viali sudici del boschetto pasteni ad Ariano Irpino. Un luogo da sempre oltraggiato. Basta farsi un giro oggi, le immagini sono state da noi girate poco dopo le 9.00 per constatare il degrado che regna sovrano.

Erbacce, bottiglie di alcolici a terra, cartacce ed altri rifiuti sparsi nonostante lo svuotamento dei cestini avvenuto come ogni domenica da parte degli operai del comune, (i pochi rimasti, che tra operatoi ecologici non arrivano a 5), qui come in altre aree pubbliche della città.

"Non ha avuto mai fortuna questa luogo - ci dice un attento e assiduo frequentatore - e soprattutto nessuno ha mai pagato fino ad oggi per i continui episodi di inciviltà. Non c'è stato mai rispetto e forse non ci sarà mai per questa pineta. I viali sono sporchi e non ne parliamo dell'area sgambamento cani e degli spazi che la circondano. Una panchina è letteralmente sepolta dall'erba".

Gli unici che hanno avuto rispetto del boschetto Pasteni, rispetto agli arianesi incivili, sono stati gli ospiti del folk festival ogni estate, mostrando grande senso di civiltà e rispetto per l'ambiente.