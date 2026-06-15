Noemi dal palco di Ariano:"Continuiamo a combattere la violenza contro le donne" Piazza Mazzini gremita fino all'inverosimile: un concerto da incorniciare

Ha omaggiato il grande Franco Battiato e rilanciato dal palco di una meravigliosa piazza Mazzini ad Ariano Irpino il progetto: "Una nessuna centomila", la fondazione a sostegno dei centri antiviolenza, promuovendo la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, anche attraverso un cambiamento culturale nella società, utilizzando linguaggi artistici e immediati come la musica.

"Siamo in due a promuovere l'amore, io da questo palco e voi in questa piazza stupenda e infinita. Siete meravigliosi".

Un concerto di quelli da incorniciare in Campania, per l'artista Noemi. La cartolina di Ariano Irpino è di quelle davvero emozionanti. Una piazza gremita fino all'inverosimile e un piano sicurezza curato nei minimi dettagli senza alcuna sbavatura. Tutto ha funzionato alla perfezione.

Sul tricolle sono giunti anche da fuori regione al seguito della cantante romana. Ancora una scelta azzeccata da parte del comitato parrocchiale di Sant'Antonio e del dinamico parroco don Daniele Palumbo.