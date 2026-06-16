Maltratta moglie e figli nell'Avellinese, scatta il divieto di avvicinamento La donna esasperata si era allontanata da casa con i suoi figli

Esasperata per le condotte violente che subiva da anni, si era allontanata da casa insieme ai figli per non subire più le vessazioni che imponeva loro il marito.

La denuncia e le indagini

La denuncia della donna ha fatto scattare le indagini dei carabinieri di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, a conclusione delle quali il Procuratore capo di Benevento, competente per territorio, Nicola D'Angelo, ha chiesto e ottenuto dal Gip del tribunale sannita la misura cautelare per l'uomo: non potrà avvicinarsi alla moglie e ai figli e ai luoghi da essi abitualmente frequentati insieme al divieto assoluto di comunicare con loro attraverso qualsiasi mezzo.

I figli, la denuncia e il racconto

La denuncia della donna è stata confermata dalle testimonianze dei figli e da una cicatrice derivata da una ferita riportata dopo l'ennesima aggressione fisica.