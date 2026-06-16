Treno Alta Velocità in fiamme: esercitazione in galleria a Montecalvo Irpino La simulazione dell'emergenza

'Due feriti, uno dei quali in gravi condizioni'', a causa dell'incendio, simulato, su un treno dell'Alta Velocità bloccatosi all'interno della Galleria Cristina della linea Caserta-Benevento-Foggia, tra le stazioni di Montecalvo Irpino e Ariano Irpino, in provincia di Avellino: si è conclusa con successo l'esercitazione, coordinata dalla Prefettura di Avellino, a cui hanno preso parte Rfi, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, 118, Arpac, forze dell'Ordine e associazioni di volontariato. Le attività di soccorso, guidate dalla cabina di regia insediata in Prefettura ad Avellino, hanno riguardato l'assistenza ai passeggeri, la messa in sicurezza dell'area interessata e le successive operazioni finalizzate al trasferimento del convoglio in zona protetta. Il test ha consentito di valutare l'efficacia dei flussi comunicativi, la tempestività delle procedure e il livello di integrazione tra le diverse componenti operative chiamate ad intervenire in caso di emergenza ferroviaria. "L'esito positivo dell'esercitazione -ha sottolineato il Prefetto, Rossana Riflesso- conferma l'elevato livello di collaborazione tra istituzioni, forze dell'Ordine, operatori del soccorso e volontariato: investire nella pianificazione significa rafforzare la capacità del territorio di reagire con tempestività a tutela della sicurezza delle persone e della funzionalità delle infrastrutture strategiche".