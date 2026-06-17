Sorpreso con 11 dosi di crack: arrestato 53enne nell'avellinese Carabinieri in azione a Mugnano del Cardinale

I carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 53enne di Mugnano del Cardinale, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di "Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

I fatti si sono svolti nella mattinata di ieri ad Avella. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio, ha notato il predetto mentre percorreva a piedi una strada periferica.

L’atteggiamento manifestato dall’uomo ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire gli accertamenti e, all’esito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 11 dosi di crack, nonché di alcune decine di euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Lo stupefacente e il denaro rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, il 53enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.