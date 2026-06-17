Ariano. Cinghiale travolto, muore lungo la variante: la polizia evita il peggio Si tratta dell'ennesimo incidente su questo tratto di strada famigerato

Cinghiale travolto, muore lungo la statale 90 delle puglie, zona Variante all'altezza di un'area di servizio ad Ariano Irpino. Si tratta dell'ennesimo incidente su questo tratto di strada famigerato.

Grazie all'intervento immediato della polizia sono state evitate conseguenze molto più serie, in considerazione proprio questa sera del flusso intenso di auto e mezzi pesanti, lungo questa trafficata arteria, a causa della chiusura dell'autostrada Napoli-Bari per l'esecuzione di alcuni lavori già programmati.

A tal proposito, viene raccomandata prudenza agli automobilisti in transito, a causa delle insidie legate alla presenza di più esemplari di cinghiali, lungo tutta la tratta, fino a rione Martiri, Sant'Antonio, piazzale cimitero.

Qui in particolare, il numero sta crescendo di giorno in giorno come pure tra contrada Viggiano e Torana nel popoloso rione dei 78 alloggi.

La polizia ha immediatamente informato il servizio veterinario dell'Asl che a sua volta ha disposto il recupero e smaltimento della carcassa